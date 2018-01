Rotatividade de CEOs bate recorde Uma pesquisa divulgada ontem pela Burson-Marsteller revela que cerca de 50% das mil empresas que fazem parte da lista da Fortune trocaram de CEOs do ano 2000 até agora. A pesquisa também revelou que a rotatividade dos presidentes das empresas nos EUA aumentou 126% desde 2000, atingindo nível recorde. Para a empresa, as trocas podem sinalizar uma significativa no panorama dos negócios.