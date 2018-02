Rumor sobre Irã contribui para queda da bolsa de NY O mercado norte-americano de ações passou a cair devido a rumores de que o Irã estaria para anunciar que se tornou "um país nuclear", informa a edição do Wall Street Journal na internet (www.WSJ.com). O jornal mencionou informes transmitidos pela Briefing.com e pela agência Bloomberg, que não citaram suas fontes. Os principais índices do mercado se recuperaram depois disso, mas os investidores mostram pouco interesse. Entre as ações em queda estão as do setor de comércio varejista e as de tecnologia. As ações do setor de petróleo também caem, em reação ao anúncio de que os estoques norte-americanos de gasolina cresceram na semana passada. Às 14h56 (de Brasília), o índice Dow Jones caía 0,58%, o Nasdaq recuava 0,95% e o S&P-500 perdia 0,63%. As informações são da Dow Jones.