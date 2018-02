Rússia prevê contração de 3% do PIB em 2015, diz ministro da Economia

Anteriormente, o governo havia previsto uma queda de 0,8% do PIB. A perspectiva de inflação para este ano é agora de 12%, ante previsão anterior de 7,5%, afirmou Ulyukayev.

O anúncio é feito um dia depois de o banco central russo ter reduzido a taxa básica de juros do país em dois pontos porcentuais, provocando uma queda maior do rublo. A classificação de risco do país foi recentemente reduzida para grau especulativo, abaixo do grau de investimento, pela agência de rating Standard & Poor''s, em meio à crescente violência no leste da Ucrânia.

A Rússia havia advertindo anteriormente que sua economia, já em dificuldade, entraria em recessão em 2015, prejudicada pelos bilhões de dólares em saída de capital, pela queda dos preços do petróleo e pelas sanções ocidentais.

Neste sábado, Ulyukayev apresentou os dados que o governo vai usar para revisar suas previsões anteriores e calcular o peso da queda dos preços do petróleo e a pressão das sanções por causa da anexação da Crimeia em 2014.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele também defendeu a decisão do banco central de reduzir a taxa de juros na sexta-feira, chamando a medida de "absolutamente justificada e prática".

A contração do PIB em 2015 será a primeira do país desde 2009. As previsões anteriores de uma queda de 0,8% já eram muito mais otimistas do que a perspectiva do banco central, que havia estimado uma queda de alto em torno de 4%. Fonte: Dow Jones Newswires.