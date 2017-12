Ryanair encomenda dez Boeing 737 NG por US$ 705 milhões A Ryanair Holdings, maior companhia aérea de baixo custo da Europa, encomendou 10 unidades do modelo 737-800 Next-Generation da Boeing. O negócio, avaliado em US$ 705 milhões pelo preço de catálogo, é resultado da conversação de opções de um contrato de compra anterior. As entregas estão previstas para começar em 2008, de acordo com a fabricante de aviões. A encomenda já constava no site da fabricante, mas era atribuída a um cliente não identificado. Em 2005, a Boeing obteve receita de US$ 54,84 bilhões. As informações são da agência Dow Jones.