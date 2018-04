Ryanair investirá US$ 210 milhões em nova base em Madri A Ryanair anunciou hoje que investirá US$ 210 milhões em uma segunda base da companhia aérea em Madri. A partir de 22 de novembro, a empresa pretende criar 14 novas rotas e comprar três aeronaves que deverão transportar 1 milhão de passageiros por ano. A Ryanair detém hoje cerca de 19% das ações da Aer Lingus e informou que pretende fazer uma oferta de 1,48 bilhão de euros pela companhia. Nos últimos 15 anos, a Ryanair passou de uma pequena companhia aérea irlandesa que não gerava lucros para uma das maiores empresas de baixo custo na Europa, transportando 34,8 milhões de passageiros em 2005. No ano passado, as ações da Ryanair subiram 29%. As informações são da Dow Jones.