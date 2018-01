Sabesp discute contratos e marco regulatório com prefeitos A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) realiza segunda-feira, em Franca (SP), assembléia dos municípios concedentes da região atendida pela Unidade de Negócios Pardo Grande da empresa. O encontro vai discutir, com representes de 29 municípios paulistas da região, a renovação do contrato, um novo marco regulatório e o relacionamento das cidades com a Sabesp. A companhia trabalha para renovar os 144 contratos vencidos entre 2005 e 2006 e outros 30 a vencer este ano. O encontro, marcado para as 14 horas no Shelton Inn Hotel, terá a presença da Secretária de Saneamento de Energia do Governo do Estado de São Paulo, Dilma Pena, e do presidente da Sabesp, Gesner Oliveira.