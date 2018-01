Sadia confirma intenção de voltar a arrendar fábrica da Globoaves O presidente do conselho de administração da Sadia, Walter Fontana, confirmou hoje a intenção de arrendar a operação de abate de aves da Globoaves em Cascavel, no Paraná. Ambas as companhias já tinham contratos antigos de parceira, que foram rompidos em meados desse ano por causa da gripe aviária. A Sadia afirmou que ainda não obteve uma resposta da Globoaves mas, em caso de confirmação, a possível associação dessa empresa com a Tyson Foods não seria concretizada. O arrendamento da unidade da Globoaves representaria em volumes 7% do abate total da Sadia. O objetivo é atender mercados externos com os quais possui fornecimentos não regulares, como Egito, Venezuela, Irã e Iraque. Fontana explicou que é política da empresa manter esses contratos de parceira, a fim de se adaptar a oscilações da demanda. Além da Globoaves, a Sadia possui contratos também com o frigorífico Minuano e Nicoline, ambos do Rio Grande do Sul. O executivo informou que a Sadia não tem planos de aquisições no Brasil e negou a possibilidade de negócios com a Avipal, conforme rumores do mercado. Segundo ele, a Avipal, em razão de sua localização, no RS, não é atraente para a Sadia, que está concentrando sua produção de aves no Centro-Oeste, em razão da oferta de grãos. No caso da Globoaves, o Estado do Paraná é um produtor expressivo de grãos. A empresa também refutou a possibilidade de fazer uma nova oferta pela Perdigão. "O momento era aquele. Agora, os valores em questão estão fora dos múltiplos de Ebitda que teríamos na ocasião", ponderou. Ele explicou que a oferta inicial pela ação teria que partir dos R$ 33,00, considerando a exigência do estatuto da Perdigão, pelo qual o valor oferecido precisa ser 35% superior à cotação média dos últimos 30 dias. Fontana alegou que a alta recente das ações da Sadia está relacionada a perspectivas de desempenho positivo para a empresa. "O mercado está olhando para essas expectativas."