Sadia mostra recuperação no terceiro trimestre Nos resultados do terceiro trimestre, a Sadia mostrou sinais de recuperação em relação aos dois primeiros trimestres do ano. A empresa encerrou o terceiro trimestre com faturamento de R$ 2,05 bilhões, um aumento de 15,5% em relação ao segundo, de acordo com o diretor-presidente da Sadia, Gilberto Tomazoni. O resultado, porém, ainda está 4,1% abaixo do obtido no mesmo trimestre de 2005. A melhora atual foi puxada pelo crescimento de 7,5% nas vendas de produtos industrializados no mercado interno (especialmente produtos para classe C) e pela retomada no mercado externo, com crescimento de 29% em relação ao segundo trimestre. 'As dificuldades enfrentadas no início do ano com a gripe aviária estão diminuindo e o consumidor voltou a consumir frango', diz Tomazoni. 'Os resultados ainda estão abaixo dos resultados de 2005, porém tudo indica que entre o quarto trimestre deste ano e o primeiro do ano que vem devemos voltar aos níveis normais da Sadia.' Se comparado a 2005, o lucro líquido no trimestre caiu 61%, e a receita líquida, de 6%. Levando-se em conta os volumes negociados, houve aumento de 5,1% em relação ao trimestre anterior. As exportações subiram 9,8%, chegando a 254,5 mil toneladas. De janeiro a setembro, a Sadia teve receita bruta de R$ 5,6 bilhões. 'Independentemente das vendas, continuamos nosso plano de investimentos', disse Tomazoni. Serão investidos US$ 70 milhões em uma fábrica na Rússia e R$ 800 milhões no Mato Grosso. Até 2009, a fábrica de Mato Grosso deve trazer um aumento de 40% para a produção de frango e 20% para a produção de suínos da Sadia no Brasil.