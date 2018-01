Sadia registra lucro líquido recorde em 2005 A Sadia teve lucro líquido recorde de R$ 657 milhões em 2005, alta de 49,6% frente ao ano anterior. Somente no quarto trimestre a companhia lucrou R$ 234 milhões, volume 31,4% maior do que o registrado em igual período de 2004. As margens líquidas foram de 9% e 11,9%, respectivamente. O Ebitda (resultado antes do pagamento de impostos) acumulado em 2005 totalizou R$ 896 milhões, com aumento de 6,3% em comparação com o ano anterior. Apenas no último trimestre do ano passado o Ebitda da Sadia foi de R$ 279 milhões. Houve aumento de 13,8% na receita operacional bruta de 2005, para R$ 8,328 bilhões. Desse total, 51% correspondem ao mercado interno. Os investimentos somaram R$ 686 milhões no ano passado, com alta de 179% sobre 2004. Em 31 de dezembro, o patrimônio líquido era de R$ 2,223 bilhões. Gripe aviária O diretor financeiro e de Relações com Investidores da Sadia, Luiz Murat, disse ontem que o registro de gripe aviária na Europa já está afetando as vendas externas da empresa, com a redução da demanda. Os efeitos, na previsão dele, devem se estender até o fim do primeiro semestre, e podem levar a empresa a rever a estimativa de crescimento das vendas externas. "Ainda é cedo para fazer projeções", disse. Simultaneamente, os preços externos também devem recuar, não só em razão do arrefecimento do consumo, mas porque estiveram em patamares muito altos nos últimos anos e tendem a cair. A saída para a empresa será buscar novos mercados. O dólar médio estimado nos orçamentos é de R$ 2,30 para 2006, ante R$ 2,41 em 2005. Murat espera para breve a queda do embargo da Rússia, maior cliente na área de suínos.