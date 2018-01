Safra recomenda cautela com ações ligadas a commodities A Bovespa deve se manter em patamares próximos aos atuais e sem sofrer grandes oscilações até o fim do ano, projeta o superintendente de renda variável da Safra Asset Management, Valmir Celestino. ?Não vejo ninguém disposto a tomar grandes posições contrárias ao mercado no curto prazo?, observa. Para 2007, a perspectiva segue positiva, na avaliação da instituição, que possui cerca de R$ 19 bilhões de recursos totais sob gestão, com destaque para as ações de empresas que possuem maior exposição ao mercado interno. O executivo observa que a economia brasileira apresenta um conjunto de fatores que beneficiam a aplicação em ativos de maior risco. Ele cita, por exemplo, os dados de inflação, que permitem ao Banco Central dar continuidade do processo de redução da taxa de juros, o que, por conseqüência, deverá tornar o investimento em renda fixa menos atrativo. Apesar de o crescimento econômico ainda não registrar desempenho favorável, a preocupação demonstrada pelo governo em encontrar formas de melhorar os resultados é um bom sinal para o mercado, segundo Celestino. Desta forma, o Safra continua com uma visão positiva para os setores de consumo, varejo e construção civil. ?É óbvio que é preciso fazer uma seleção, pois existem companhias em posição melhor para se beneficiar desse movimento?, pondera. Os bancos também devem manter o ritmo de crescimento dos resultados, com o aumento do consumo via crédito compensando o efeito negativo da queda de juros para as instituições, calcula. ?Esse efeito já tem aparecido nos balanços.? De acordo com ele, a perspectiva de maior crescimento econômico favorece ainda as empresas de energia e concessões rodoviárias. Por outro lado, as companhias expostas à variação da cotação das commodities possuem um grau de imprevisibilidade maior, considera. ?Não se trata de uma opção ruim, mas é preciso cautela e aguardar até se ter uma visão de como vai se comportar o mercado externo.? Apesar de acreditar que o cenário internacional permanece favorável, o superintendente do Safra avalia que as condições da economia local estão mais claras para se projetar o comportamento das ações.