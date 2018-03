Sai dado da balança comercial de dezembro e anual São Paulo, 2 - O ano e a semana começam hoje para o mercado financeiro brasileiro. Nos Estados Unidos será divulgado o índice de atividade ISM de dezembro, mas as bolsas não irão operar. No Brasil, destaque para a divulgação de indicadores de inflação e da balança comercial referentes ao último mês de 2006 e ao ano. Balança Comercial/MDIC - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior divulga, às 10 horas, o saldo da balança comercial da última semana de dezembro e do fechamento de 2006. IPC-S/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) de dezembro. IPC/Fipe - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de dezembro e de 2006. EUA/ISM - O ISM divulga seu índice de atividade industrial de dezembro.