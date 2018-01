Sai indicador de inflação mais acompanhado pelo Fed São Paulo, 22 de dezembro - A grande expectativa de hoje é com a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo nos Estados Unidos. Isso porque trata-se do indicador de inflação mais acompanhado pelo Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano) para definir o rumo da política monetária do país. EUA/PCE - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, os dados de renda pessoal e gastos com consumo em novembro, acompanhados pelo índice de preços dos gastos com consumo (PCE). r EUA/Bens Duráveis - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o indicador de encomendas de bens duráveis em novembro. EUA/Consumidor - A Universidade de Michigan divulga, ás 13 horas, o índice de sentimento do consumidor final de dezembro. Política Fiscal/BC - O Banco Central divulga, às 10h30, nota de política fiscal referente a novembro. Emprego/Seade - A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade) divulga, às 11 horas, a Pesquisa de Emprego e Desemprego de novembro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) da segunda prévia de dezembro.