Saiba a hora de se preocupar Muitas vezes a oscilação do mercado financeiro pode pegar muita gente de surpresa, mas, em algumas ocasiões, o mercado tem hora certa para estressar ou comemorar. Se você quer acertar boa parte desses momentos, fique de olho na agenda, com um clique no menu à esquerda. Recentemente, investidores continuam colecionando dados para tentar avaliar o ritmo de desaquecimento da economia norte-americana. A crise política está no foco, mas o que comanda os preços no médio prazo é as perspectivas de crescimento da economia mundial, capitaneada pelos Estados Unidos.