Saldo comercial nos EUA pode ter novo déficit São Paulo, 12 de julho - Em tempo de incertezas em relação à economia americana, qualquer dado que saia no país pode ser motivo de preocupação para os investidores. Hoje é a vez da balança comercial dos Estados Unidos, bastante importante para o mercado de moedas. Estimativas de analistas consultados pela Dow Jones prevêem um novo déficit comercial de US$ 65,3 bilhões em maio (após déficits de US$ 63,4 bilhões em abril e de US$ 61,9 bilhões em março). EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o saldo da balança comercial de maio. EUA/Petróleo - O American Petroleum Institute (API) e o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulgam, às 11h30, suas estimativas sobre o nível dos estoques norte-americanos de petróleo bruto e derivados na semana até o último dia 7. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de julho. Em junho, o IPC atingiu deflação de 0,31%. FGV/Indústria - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem Industrial de julho. EUA/Senado - O Senado dos Estados Unidos realiza, às 11h30, audiência para confirmação da nomeação de Frederic Mishkin para a diretoria do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).