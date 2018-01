Saldo de capital externo na Bovespa fica positivo no ano A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou o ingresso de R$ 186,047 milhões em capital estrangeiro dia 22 de novembro. Com o resultado, o saldo no ano passou a ficar positivo em R$ 51,205 milhões. Desde junho, o acumulado no ano estava negativo. Em novembro, a conta de capital externo registra entrada de R$ 848,694 milhões, após R$ 13,637 bilhões em compras e R$ 12,789 bilhões em vendas.