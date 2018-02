Samsung investirá US$ 15 mi em pesquisa de TV digital O vice-presidente de Novos Negócios da Samsung, Benjamin Sicsú, anunciou hoje que a multinacional coreana investirá US$ 15 milhões, nos próximos 30 meses, em pesquisa e desenvolvimento para a empresa ter total controle de todas as tecnologias necessárias para produzir aparelhos de TV digital e conversores nos moldes do padrão que será implementado no Brasil. Sicsú estimou que a empresa já poderia começar a vender aparelhos de TV digital no Brasil em 2008. O plano de investimento foi apresentado ao ministro das Telecomunicações, Hélio Costa, por Sicsú e outros representantes da empresa. "Estamos absolutamente fascinados com o prestígio que a Samsung está dando ao nosso projeto de TV Digital", disse o ministro, após o encontro, em rápida conversa com jornalistas. Segundo o executivo da Samsung, a pesquisa será feita em centros tecnológicos da empresa fora do País, mas sob a coordenação do centro de pesquisas que a empresa possui em Manaus. Assim, disse, o desenvolvimento do sistema de modulação será feito nos centros da China e do Japão, enquanto o da compressão será feito na Coréia do Sul. Já os estudos para a área de interatividade ficarão a cargo dos centros da empresa na Inglaterra e na Polônia. "No primeiro estágio, estamos treinando equipes aqui e fazendo o desenvolvimento lá (nos outros centros). No segundo estágio, teremos o desenvolvimento conjunto e, no dia em que tivermos o primeiro produto à venda de TV digital no Brasil, vamos ter a total auto-suficiência de software e hardware no Brasil. Isso nos garante que nós vamos desenvolver qualquer tipo de produto que o mercado demande", disse Sicsú, em rápida entrevista coletiva após reunir-se com Costa.