Santander Banespa lança 5ª edição do Multi Retorno Mais A Santander Banespa Asset Management lançou nesta terça-feira a 5ª edição do Multi Retorno Mais, aplicação que combina um fundo multimercado e seguro que garante ao cliente, no mínimo, o valor investido acrescido do rendimento da caderneta de poupança. Aplicação semelhante é oferecida pelo concorrente Bradesco. As aplicações poderão ser feitas de hoje a 16 de fevereiro. Após o período de reserva, o fundo ficará fechado. Segundo o Santander, o seguro não tem custo para o cliente e vale por dois anos. Em caso de resgate, continuará segurado apenas o valor proporcional mantido no fundo. A aplicação mínima é de R$ 5 mil e a máxima, de R$ 750 mil. A taxa de administração é de 1,75% e a de performance, de 25% sobre o que exceder o CDI. No período de reserva, podem ser feitas aplicações adicionais a partir de R$ 1 mil. A última versão do Multi Retorno Mais, entre os dias 4 de setembro e 6 de outubro de 2006, registrou captação R$ 1,096 bilhão. No total das sete edições, essa família de fundos apresenta entrada líquida de R$ 3,796 bilhões.