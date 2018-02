Santander Banespa lança cartão "Light", com taxa de juros reduzida O banco Santander Banespa lançou hoje um novo cartão de crédito, que oferece taxa de juros de 5,5% ao mês, praticamente metade da taxa média do mercado (11,9%), e o dobro do limite de crédito. A expectativa da instituição é que o novo cartão, chamado Santander Light, alcance uma base de 500 mil unidades até o final do ano. Desta forma, o total de plásticos oferecidos pelo banco deve subir dos atuais 2,7 milhões para acima de 4 milhões no final de 2007, segundo o vice-presidente de Cartões do Santander Banespa, Nuno Almeida Matos. O investimento total na criação do novo produto, de acordo com executivo, foi de R$ 50 milhões. Os gastos incluem a campanha publicitária, que terá início hoje à noite na televisão. Além de oferecer juros abaixo da média do mercado, o Santander Banespa se compromete a manter as taxas em níveis inferiores "para sempre". "Não se trata de uma promoção. Vamos manter a taxa baixa independentemente das condições do mercado", afirmou Matos. No caso de a concorrência ser ágil e também reduzir os juros, o banco não descarta diminuir ainda mais o porcentual cobrado. O público-alvo do cartão Santander Light é de cerca de 40 milhões de consumidores. Para obter o produto, o interessado deve possuir renda superior a R$ 700 por mês e não precisa ser cliente do banco. O cartão terá taxa de anuidade de R$ 84,00, dentro do valor médio cobrado hoje no mercado. Segundo Matos, não haverá promoção para isenção da anuidade no lançamento do produto. De acordo com Matos, a idéia de criar o cartão light partiu de uma pesquisa realizada pela instituição, que constatou que para 42% do público, a maior preocupação com relação a cartões de crédito refere-se aos juros cobrados e ao baixo limite de crédito. O cartão oferecerá limite inicial de até duas vezes o valor da renda comprovada pelo cliente, enquanto a média do mercado é de cerca de 80% da renda. "O cartão dobrará a capacidade de compra do consumidor, apenas com a redução dos juros."