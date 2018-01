Santander Banespa nega negociações para compra do Unibanco O Banco Santander Banespa divulgou hoje nota oficial, por meio de sua assessoria de imprensa, negando que haja entendimentos para a aquisição do Unibanco. "Com relação às notícias veiculadas hoje, o Santander Banespa esclarece que em nenhum momento houve qualquer conversação ou negociação com nenhuma organização bancária no Brasil, sendo infundadas, portanto, toda e qualquer versão divulgada hoje, por alguns veículos de comunicação, com referência a este assunto", destaca a instituição. No final da manhã, o Unibanco também se manifestou sobre o caso, negando qualquer negociação para venda de seu controle a um competidor - notícia que classificou de "absolutamente inverídica". Adicionalmente, o banco afirmou que tomará todas as medidas judiciais cabíveis de modo a evitar potenciais danos decorrentes da veiculação da tal inveracidade. Hoje, as Units do Unibanco fecharam em alta de 6,51% na Bovespa, com giro de R$ 76 milhões.