Santander dará 100 ações para cada um dos 120 mil funcionários O Santander anunciou hoje que dará 100 ações a cada um dos mais de 120 mil funcionários em todo o mundo, como parte das comemorações de 150 anos do grupo, fundado em 1857. A medida depende ainda de aprovação da junta de acionistas, que será realizada em junho. No Brasil, serão beneficiados cerca de 22 mil trabalhadores. Segundo o presidente mundial do Santander, Emilio Botín, essa proposta é um sinal claro da confiança que a direção executiva tem no futuro do banco. Para o presidente do Santander Banespa, Gabriel Jaramillo, a decisão contribui para ampliar o comprometimento e envolvimento dos funcionários do banco no País. ?Não tenho nenhuma dúvida de que nossos compromissos com os valores do grupo serão ainda mais reforçados pelo fato de sermos, também, donos do banco?, afirmou o executivo, em comunicado.