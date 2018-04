Santander, Fortis e RBS anunciam que não terão reunião com ABN hoje O Banco Santander Central Hispano, Fortis e Royal Scotland Bank informaram que não vão se encontrar com o ABN Amro hoje para apresentarem a proposta para a instituição holandesa, após o britânico Barclays e o ABN Amro terem anunciado os detalhes de seu plano de fusão, um negócio avaliado em R$ 185 bilhões. O negócio envolve a venda do LaSalle, a unidade do ABN Amro nos EUA, para o Bank of America, que era um dos pontos de interesse do Royal Scotland Bank. As propostas do Santander, Fortis e RSB incluíam a retenção do LaSalle Bank. Diante da venda da unidade para o Bank of America, o consórcio avaliou que precisa de tempo para entender as circunstâncias sob as quais a venda poderia ser cancelada. O consórcio encaminhou um pedido de informações sobre esse assunto e, por isso, não considera apropriado se reunir com o ABN Amro nesta segunda-feira. As informações são da Dow Jones.