Santander lança fundo que combina DI e renda fixa O Santander Banespa anunciou o lançamento de um novo fundo de investimentos que oferece, nas palavras da instituição, "a melhor rentabilidade entre um fundo DI e um de renda fixa". O produto foi batizado de "Melhor de 2" e seu período de captação se estenderá de 16 de outubro a 1º de dezembro. "O objetivo do fundo é fazer com que o investidor não precise se preocupar com o melhor momento de mercado", segundo o diretor do Santander Asset, Marcio Appel. "Em um cenário de juros mais altos, o fundo garante a rentabilidade do DI e, na situação oposta, a da renda fixa", explicou o Appel. As aplicações no "Melhor de 2" serão divididas em outros dois fundos, um de renda fixa e um DI, sendo que, ao final de cada mês, será destinada à cota do fundo mãe a maior rentabilidade entre os dois. O executivo não revela detalhes sobre como funcionará esse ajuste, nem a expectativa de captação da instituição. A aplicação mínima no "Melhor de 2" é de R$ 5 mil e, após o período de captação, o fundo permanecerá fechado. A liquidez, no entanto, será diária, ou seja, o investidor poderá resgatar o dinheiro no tempo que quiser. Mas se o resgate acontecer antes do fechamento de cada mês, o valor da cota de resgate será calculado pela média dos dois fundos e não pelo de maior rentabilidade no mês do saque. O fundo possui perfil tributário de longo prazo e foi classificado como multimercado, apesar de não ter o perfil agressivo deste produto. Segundo Appel, a classificação recebida trata-se apenas de uma questão legal, uma vez que apenas um multimercado poderia aplicar em dois fundos com características diferentes, como neste caso, um DI e um renda fixa, explicou. A taxa de administração do produto é de no máximo 4% ao ano. Appel espera que o fundo seja procurado pelos investidores de perfil mais conservador, que não estão dispostos a correr o risco de um produto agressivo como o multimercado característico, por exemplo. Ele acredita que a demanda por este tipo de produto continuará grande mesmo com a perspectiva de redução da taxa básica de juros. Atualmente, 88% dos recursos dos portfólios do varejo estão concentrados em fundos DI e renda fixa. Para divulgar o "Melhor de 2", o banco veiculará publicidade na mídia a partir do próximo domingo, com a atriz Claudia Raia.