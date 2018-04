Santander nega rumor de venda de ativos no País O Santander Banespa negou, por meio de sua assessoria de imprensa, qualquer intenção de vender os ativos da instituição no Brasil. A informação consta em matéria publicada hoje pelo jornal Valor Econômico. A suposta negociação teria sido apresentada aos três maiores bancos privados do País - Bradesco, Itaú e Unibanco - por intermédio do Goldman Sachs. Procurado, o Itaú informou, também via assessoria de comunicação, que não comenta boatos de mercado. As demais instituições ainda não se pronunciaram.