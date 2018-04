Santander nega rumores sobre interesse em comprar BBVA O Banco Santander Central Hispano SA negou rumores de mercado de que estaria interessado em fazer uma oferta pelo concorrente doméstico Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA). "Esse rumor é completamente infundado", declarou um representante do Santander. O Santander é o maior banco da Espanha em capitalização de mercado, enquanto o BBVA é o segundo. Pela manhã, a instituição também negou rumores de que teria planos de vender sua participação ou comprar as ações dos minoritários no Banco Español de Credito SA (Banesto). As informações são da Dow Jones.