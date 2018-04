Santander pode virar o banco nº 1 do País A oferta de compra feita ontem pelo consórcio formado por Santander, Royal Bank of Scotland e Fortis ao ABN Amro poderá provocar mudanças bem mais profundas no setor bancário brasileiro do que se o inglês Barclays sair vitorioso nesse embate. Isso porque o espanhol Santander já tem presença significativa no Brasil, enquanto o banco britânico tem participação quase nula. Pelos dados do Banco Central (BC), cuja metodologia considera apenas a atividade bancária, o Santander ocuparia a primeira colocação do ranking dos maiores bancos privados do País, com ativos totais de R$ 221 bilhões. O banco espanhol ultrapassaria os brasileiros Bradesco e Itaú, cujos ativos somam, respectivamente, R$ 213 bilhões e R$ 205 bilhões. A instituição perderia apenas para o estatal Banco do Brasil, cujos ativos são de R$ 296 bilhões. Mas, se forem considerados todos os segmentos dos bancos, como seguros, cartões de crédito e consórcios, o Santander se tornaria o segundo maior banco privado do País. Apesar de ficar abaixo do Bradesco, o espanhol abocanharia o lugar hoje ocupado pelo Itaú. No caso de o Barclays confirmar a compra do ABN Amro, o desenho do setor bancário brasileiro também pode ser alterado. Como a participação do banco é muito pequena no Brasil, analistas acreditam que a instituição pode colocar os ativos do Banco Real à venda. Nesse caso, afirma o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues, várias instituições vão entrar na briga pelos ativos brasileiros. Entre eles estão o próprio Santander, o HSBC e o Citibank. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.