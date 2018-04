Santander recomenda 'forte compra' de ações da Usiminas O Banco Santander elevou o preço-alvo em 12 meses das ações preferenciais da Usiminas para R$ 115,5 por papel e modificou a recomendação de manutenção para "forte compra". Em 28 de novembro do ano passado, o Santander divulgou preço-alvo de R$ 92,7 para os papéis preferenciais da Usiminas. Segundo o analista de siderurgia e mineração do Banco Santander, Felipe Reis, a companhia será beneficiada este ano no mercado doméstico pelas boas perspectivas para a indústria naval e para o setor de gás. Na avaliação do analista, o volume total de vendas da Usiminas deve se manter praticamente estável em relação ao do ano passado (8 milhões de toneladas ante 7,945 milhões de toneladas), mas haverá melhora no mix de vendas. Parte do volume anteriormente exportado será destinado ao mercado interno, cujo preço têm um prêmio médio de 20% em relação às exportações. Reis estima que a participação das vendas domésticas no volume total comercializado pela Usiminas será de 73%, ante os 67% registrados no ano passado. Com o maior direcionamento de produtos para o mercado interno, a expectativa é que haja aumento da participação de chapas grossas e galvanizados nas vendas da companhia, itens com preços superiores ao de placas. "A receita média por tonelada em dólares deve crescer 9% no mercado doméstico em 2007 na comparação com 2006", diz o analista. Um dos mercados potenciais para as chapas grossas produzidas pela Usiminas é o fornecimento de aço para estaleiros de 26 navios encomendados pela Petrobras, segundo Reis. A companhia é a única siderúrgica nacional que comercializa chapas grossas. Segundo o analista, a venda interna desse produto da Usiminas poderá ser beneficiada também pelo crescimento do segmento de tubos de grande diâmetro para gasodutos e oleodutos. "O ano de 2007 será de forte recuperação da geração de caixa pela Usiminas, como reflexo das atividades desses setores e da indústria automobilística", conta Reis. Para as indústrias automotivas, a companhia fornece produtos laminados a frio e galvanizados. O analista destaca que a empresa está menos exposta a perdas decorrentes da apreciação cambial em função do foco no mercado interno. Na revisão do preço-alvo para os papéis da Usiminas, o Santander levou em conta também os investimentos anunciados pela siderúrgica de US$ 2,6 bilhões na expansão da produção anual da usina de Ipatinga (MG) para 2,2 milhões de toneladas de aço bruto, com a instalação de um quarto alto-forno. Recentemente, a Usiminas anunciou plano de investimentos de US$ 8,4 bilhões, que incluem os US$ 2,6 bilhões.