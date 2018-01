São Carlos investirá recursos da oferta pública em edifício em SP A São Carlos Empreendimentos e Participações vai utilizar R$ 9 milhões de recursos obtidos com a oferta pública de ações feita recentemente na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) como sinal e primeira parcela do pagamento da aquisição, anunciada ontem, de nove andares do Eldorado Business Tower, em São Paulo. O valor total do negócio é de R$ 100,169 milhões. O restante do pagamento será no fim de 2007 e poderá ser feito por meio de financiamento total ou parcial, dependendo das condições de mercado no momento. A São Carlos fez a aquisição dos nove andares do empreendimento da Gafisa por meio da subsidiária Dueto Participações. Segundo a São Carlos, o negócio está em linha com sua estratégia de longo prazo. Em nota, a companhia informou que "trata-se de um investimento em um edifício de escritórios classe Triple A, de altíssimo nível, grande oferta de serviços e destinado a companhias de primeira linha". A companhia já era proprietária de cinco andares e passa a deter agora 14. Em nota, a São Carlos disse acreditar que "a demanda pela locação destes andares será alta pelo perfil do empreendimento (Triple A) e pela expectativa da contínua queda na taxa de vacância para este tipo de imóvel". Segundo o diretor de capital market da Cushman & Wakefield Semco, empresa que atua em prestação de serviços imobiliários, Paul Weeks, a taxa de vacância no fim de 2006 na cidade de São Paulo é estimada em 12,8%, ante 16% no ano passado, sendo que na classe A é de 13%, contra 20% em 2005. A queda do indicador mostra aumento da demanda por escritórios sem crescimento da oferta na mesma proporção. O Eldorado Business Tower, localizado em frente ao Shopping Eldorado, está em fase final de construção. A São Carlos destaca que o edifício será o maior dos empreendimentos com esse perfil a serem entregues em 2007. A expectativa da empresa é de locação de todos os andares até o fim do primeiro semestre de 2008. A São Carlos Participações possuía papéis negociados na Bovespa e ingressou, recentemente, no Novo Mercado. Na ocasião, o presidente da companhia, Rolando Mifano, disse que, embora a expansão do mercado imobiliário residencial tenha ocorrido antes do comercial, este último já começa a crescer. Durante o evento, Mifano comentou que as operações da São Carlos têm um risco diferenciado, voltado para quem quer apostar na valorização de imóveis comerciais.