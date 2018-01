São Martinho fecha acordo para vender álcool à Mitsubishi no Japão A São Martinho, uma das maiores produtoras de açúcar e álcool do Brasil, assinou contrato de compra e venda de etanol com a Mitsubishi Corporation, do Japão, numa transação que também envolve a venda, à japonesa, de 10% das ações que a empresa possui no capital da Usina Boa Vista. Pelo negócio, a Usina Boa Vista se compromete a vender 30% de sua produção total à japonesa, na forma de álcool industrial. O contrato tem duração de 30 anos e o fornecimento começa já na safra 2008/2009. A Usina Boa Vista, subsidiária da São Martinho, em sua primeira fase, está moendo até cerca de 3 milhões de toneladas de cana, com produção estimada em 286 mil metros cúbicos de álcool.