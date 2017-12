São Paulo recebe nota de risco acima da brasileira A agência de classificação de risco Moody's conferiu ao Estado de São Paulo a nota Ba2 para dívidas em reais, dois degraus abaixo do grau de investimento (investment grade), nível considerado seguro para investidores. A nota do governo federal atualmente é Ba3, três degraus abaixo do grau de investimento. São Paulo passa a ter agora a melhor nota atribuída a governos (estaduais e federal) do País. A nota pode reduzir o custo de captação de recursos do Estado.