Saraiva terá cafeteria da Starbucks em São Paulo Uma das duas primeiras unidades da rede de cafeteria Starbucks estará dentro da loja da Saraiva no Shopping Morumbi, em São Paulo. A norte-americana anunciou hoje a assinatura dos contratos de locação das duas primeiras unidades. A primeira a abrir será na nova ala do shopping, e terá 206 m2. A segunda, com 205 m2, será na livraria. A inauguração está prevista para o final de novembro e início de dezembro deste ano, respectivamente. A chegada de uma das mais conhecidas redes de cafeteria ao Brasil foi especulada diversas vezes nos últimos cinco anos, mas só recentemente os planos começaram a sair do papel. Segundo o presidente da Starbucks para a América Latina, Buck Hendrix, a decisão representa a conclusão de uma importante etapa do objetivo de tornar a marca global. Ele acrescentou que vêm do Brasil muitas das matérias-primas usadas pela empresa nos blends exclusivos. Diversos Estados brasileiros fornecem o café Arábica, usado no preparo de algumas bebidas. Os empresários à frente do negócio são Maria Luisa e Peter Rodenbeck, casal responsável pela introdução no Brasil de empresas como McDonald´s e Outback. O Starbucks está hoje em 37 países. Na América Latina, tem lojas no Chile, México e Peru.