Scania e investidores rejeitam oferta de ? 9,6 bi da Man A sueca Scania rejeitou hoje uma oferta da Man de 9,6 bilhões de euros, numa transação que poderia criar a maior montadora de caminhões da Europa. A Man afirmou que iria oferecer à Scania 38,35 de euros por ação e mais 0,151 de suas ações em troca de ações de classe A e B da Scania. A alemã Volkswagen, maior acionista da Scania, e investidores, não aceitaram a oferta. A Renault, porém, já concordou em vender 5,6 milhões de ações de classe A à Man. A oferta foi foco de atenção na Europa no início da manhã. As ações da Scania subiam 6,4% e a da Man, que disse que ainda negociava com a sueca, recuavam 3,4%. Já as da Volkswagen, que controla 34% dos direitos a voto na Scania, caíam 0,2% e as da Renault cediam 1,5%. As ações da Scania e da Man subiram nos últimos dias por conta dos boatos da oferta, que chegou a provocar reação da Volkswagen, afirmando ter interesse nas operações industriais da empresa sueca. As informações são da Dow Jones.