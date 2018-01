Scania entregará 300 caminhões à Vale do Rio Doce A Scania AB informou hoje que a Companhia Vale do Rio Doce encomendou pelo menos 300 caminhões, a serem utilizados no transporte de minério de ferro de um grande projeto da mineradora em Minas Gerais. Deste total, segundo a empresa sueca, 120 já foram entregues recentemente. Em comunicado, a Scania destacou a variedade de aplicações e a eficiência dos caminhões da marca, além da ampla rede de serviços do grupo. A concessionária Itaip Máquinas Veículos estará encarregada da manutenção. As informações são da Dow Jones.