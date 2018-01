Schahin vai construir linha de transmissão de energia no Uruguai A empresa brasileira Schahin Engenharia anunciou hoje que fechou com o governo do Uruguai um contrato para a construção de uma linha de transmissão na região de Punta del Tigre, a 30 quilômetros de Montevidéu. Contratada pela Administración Nacional de Usinas y Transmissiones Eléctricas (UTE), equivalente à Eletrobrás no Brasil, a linha de transmissão vai conectar uma usina térmica emergencial atualmente em construção pelo governo ao Sistema Integrado Uruguaio. A instalação que será construída terá 22 quilômetros de linhas, energia inicial de 150 quilowatts e capacidade para 500 quilowatts. Em nota, a empresa afirma que foi vencedora da licitação da obra, que teve a participação de seis empresas estrangeiras, sendo duas espanholas, uma argentina e uma uruguaia. Segundo a empresa, o maior desafio, no entanto, será terminar a construção da obra em apenas sete meses, cinco antes do prazo normal de um ano. A companhia informa ainda que os cinco primeiros quilômetros da linha serão construídos sobre solo pantanoso, uma área difícil para fundações. "Além disso, a linha cruza o rio Santa Lúcia, onde se localiza uma pequena ilha, o que exigirá a construção de uma travessia de 3 quilômetros de extensão, com fundações que sustentem duas torres especiais de transmissão", detalha a nota. A construtora afirma ainda que a linha de transmissão Punta del Tigre marca o início do processo de internacionalização da Schahin Engenharia, que tem como objetivo concentrar-se em projetos de subestações e linhas de transmissão na América do Sul.