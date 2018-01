Schincariol investe R$ 135 mi em nova fábrica no Ceará O Grupo Schincariol anunciou que investirá R$ 135 milhões em uma nova fábrica na cidade de Horizonte, no Ceará, que ocupará um terreno de 1,04 milhão de metros quadrados no quilômetro 35 da BR 116. Na fase inicial, a nova planta terá 40 mil metros quadrados de área construída, com início de operações previsto para o final de 2007. A capacidade total de produção de cerveja do grupo Schincariol, com esta obra, crescerá para 31,6 bilhões de litros por ano. O volume inicial será de 150 milhões de litros. A unidade, que visa atender prioritariamente o Norte e Nordeste, poderá também produzir refrigerantes, repositores energéticos, sucos e água mineral. Serão gerados 160 empregos diretos e 900 indiretos. Segundo o diretor superintendente Adriano Schincariol, a nova fábrica representa o interesse da empresa em continuar investindo e ampliando sua capacidade produtiva "para participar ativamente do grande potencial oferecido pelo segmento de bebidas no Brasil". O Grupo Schincariol faturou R$ 3,1 bilhões em 2005, o que representou um crescimento de 20% em relação ao ano anterior. Atualmente a companhia conta com 9 unidades industriais espalhadas pelo País.