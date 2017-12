Seae aprova compra da VarigLog pela Volo A Secretaria de Acompanhamento Econômico (Seae) do Ministério da Fazenda recomendou ao Cade a aprovação, sem restrições, da aquisição da VarigLog pela Volo do Brasil, empresa constituída no Brasil pelo fundo americano Matlin Patterson para participar da compra da VarigLog. O Matlin comprou as ações da subsidiária do Grupo Varig da Aero LB Participações, sociedade de propósito específico criada pela empresa aérea portuguesa TAP para adquirir participação na Varig.