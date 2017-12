SEC adia implementação de novas regras para bolsas A SEC (comissão de valores mobiliários dos EUA) informou que vai dar aos mercados de ações e corretoras mais tempo para seguir a Regulamentação NMS, um pacote de alterações adotadas no ano passado que atualiza as regras para a transação de ações norte-americanas. Segundo a SEC, o atraso vai dar mais tempo às bolsas para desenvolverem sistemas de negociação novos e automatizados e às corretoras para desenvolverem sistemas para acessá-los. De acordo com a agenda revisada, a SEC vai abandonar seus planos de colocar as novas regras em prática em 29 de junho e, em vez disso, as adotará em etapas a partir de 16 de outubro. As especificações técnicas dos novos sistemas de transação serão publicadas em 16 de outubro e os sistemas serão testados de 5 de fevereiro a 21 de maio do ano que vem. Entre 21 de maio e 9 de julho de 2007, uma regra de proteção contra as chamadas "trade-throughs" será aplicada em fase de teste para 250 ações - 100 da New York Stock Exchange, 100 do Nasdaq e 50 listadas na American Stock Exchange. A mesma regra se estenderá a todas as demais ações entre 9 de julho e 8 de outubro de 2007, disse a SEC. A controversa regra "trade-through", também conhecida como "regra de proteção de ordem", tem como objetivo evitar que as ordens sejam desviadas dos mercados que dispõem do melhor preço disponível para sua execução imediata para mercados com preço pior. As informações são da Dow Jones.