SEC negocia maior cooperação com CVM coreana O chairman da SEC (comissão de valores mobiliários dos EUA), Christopher Cox, está em discussões com a agência que regulamenta o mercado financeiro na Coréia do Sul sobre uma maior cooperação entre as duas comissões, informou a SEC em comunicado. Cox reuniu-se com o chairman da Korea Financial Supervisory Commission, Yoon Jeung-Hyun, na semana passada, de acordo com a SEC. No encontro foram abordados temas como a cooperação e a aplicação de regras. "O chairman Yoon e eu reconhecemos a importância da proteção ao investidor", disse Cox em comunicado. A SEC já vem fazendo acordos semelhantes com outras comissões, o mais recente deles com a do mercado financeiro chinês. As informações são da Dow Jones.