Secches vai deixar a presidência da Perdigão O presidente da Perdigão, Nildemar Secches, vai deixar o cargo em um ano. Secches também vai assumir a presidência do Conselho de Administração da empresa, no lugar de Egon João da Silva, e durante o período de transição para a escolha de seu substituto irá acumular os cargos. Um dos 11 diretores da Perdigão será escolhido para substituí-lo. De acordo com Secches, que alegou razões pessoais para deixar o comando da empresa, os executivos já passaram por diversas áreas da Perdigão para conhecer melhor seu funcionamento. A reestruturação da gestão da companhia teve como objetivo aumentar a autonomia das diferentes áreas de negócio da empresa, já pensando na troca de comando. "O poder de decisão das quatro unidades de negócio ficou mais ágil", explicou Secches. As quatro unidades são: Batavo, Perdigão, bovinos e exportação. O Conselho de Administração da empresa também vai passar por uma reformulação, como ocorre a cada dois anos. Hoje, em assembléia, foi decidido que 50% dos conselheiros serão substituídos. Entre os novos membros estão Maurício Botelho, que está deixando a presidência da Embraer, Décio da Silva, da Weg, e Manoel Cordeiro Silva Filho, diretor financeiro do fundo de pensão da Vale do Rio Doce, além da presidência que será ocupada por Secches. Aquisição A Perdigão planeja comprar uma unidade de produção de frango no exterior no período de um ano. Segundo Secches, a aquisição deve ocorrer na Ásia ou na Europa. Ele afirmou que a companhia pretende comprar mais de uma unidade no futuro. Hoje, 50% do faturamento da companhia é obtido no exterior,o que não deve sofrer muitas alterações. "É estratégico manter esta distribuição de ganhos", afirma. Até o momento, a Perdigão tem escritórios e centros de distribuição fora do Brasil, mas nenhuma decisão estratégica é tomada no exterior. "Queremos nos aproximar dos centros distribuidores", diz. A empresa ainda não tem planos de produzir lácteos no exterior porque a atividade ainda é muito recente na Perdigão. "Ainda temos um longo caminho para trilhar no Brasil."