Secovi: venda de imóveis em SP deve crescer até 25% em 2007 O presidente do Secovi-SP, Romeu Chap Chap, afirmou hoje que as vendas residenciais de imóveis na cidade de São Paulo devem crescer de 20% a 25% em 2007, ante as 27.100 unidades projetadas pela entidade para este ano. Segundo ele, as vendas devem se concentrar em imóveis na faixa de R$ 150 mil a R$ 250 mil, voltados para a população com renda média familiar de 11 a 20 salários mínimos. Entre as medidas destacadas por Chap Chap para impulsionar as vendas, estão o crescimento econômico, a queda da taxa de juros e o aumento do volume de crédito imobiliário. O presidente do Secovi-SP ressaltou que ainda faltam pontos, como o financiamento de loteamentos populares e a desburocratização das exigências, para a concessão de crédito. "Precisamos fazer as prestações caberem no bolso da população de renda mais baixa por meio de subsídios", disse ele. Para o vice-presidente do Secovi-SP, João Batista Crestano, embora a classe média seja a mais favorecida pela condições atuais de financiamento, o segmento com o maior potencial de vendas em São Paulo é o de imóveis entre R$ 40 mil a R$ 80 mil, de dois dormitórios ou três compactos, destinado para a população que recebe entre 5 a 10 salários mínimos. "O segmento tem o maior número de vendas em potencial, mas a concretização dependerá das medidas a serem anunciadas pelo governo, do financiamento disponível e do incentivo tributário ao comprador", afirmou Crestano.