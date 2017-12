Segunda-feira é dia de pesquisa Focus do Banco Central São Paulo, 08 de maio - O mercado financeiro brasileiro começa a semana atento à Pesquisa Focus, divulgada toda segunda-feira pelo Banco Central. BC/Focus - O Banco Central (BC) tornará pública, a partir das 8h30, a Pesquisa Focus. O documento é uma compilação das expectativas de 100 instituições financeiras para os principais indicadores macroeconômicos para o ano em curso e para o próximo. Balança/Abril - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio divulga o resultado da balança comercial em abril. FGV/Inflação - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga a partir das 8 horas o resultado do Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S). A taxa se refere à primeira quadrissemana de maio. Em abril, no mesmo período, este índice registrou uma inflação média de 0,30%, alta que se elevou para 0,34% ao final do mês. Brasil/Balanço - A empresa Localiza divulga seu informe financeiro referente ao primeiro trimestre de 2006. EUA/Balanços - A AES Corporation e a UAL Corporation divulgam seus resultados dos três primeiros meses do ano. Europa/Balanços - A petrolífera norueguesa Statoil e a Telecom Italia divulgam resultados relativos ao primeiro trimestre.