Sem agenda por aqui, mercado acompanha índices nos EUA São Paulo, 13 de abril - O mercado doméstico entra em ritmo de feriado. Mesmo com o mercado financeiro operando nesta quinta-feira, a agenda está vazia aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, vários indicadores serão divulgados, como os números do varejo norte-americano e o sentimento do consumidor do país. EUA/Varejo - O Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h30, os dados das vendas no varejo de março e o indicador de preços de produtos importados. EUA/Desemprego - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o dia 8 de abril. EUA/Michigan - A Universidade de Michigan divulga, às 10h45, o índice de sentimento do consumidor norte-americano preliminar de abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o relatório sobre estoques de gás natural referente à semana encerrada em 7 de abril. Balanço/EUA - Várias empresas divulgam seus balanços financeiros referentes ao primeiro trimestre deste ano. Entre elas, New York Times e Votorantim Celulose e Papel. EUA/Fed - O diretor do Fed (banco central dos Estados Unidos) Donald Kohn fala sobre a perspectiva da economia em Oklahoma City, às 14 horas. EUA/Fed - A diretora do Fed (banco central dos Estados Unidos) Susan Bies fala, às 16h45, em Los Angeles. EUA/Fed - O diretor do Fed (banco central dos Estados Unidos) Mark Olson fala, às 18h30, sobre a economia em Little Rock, Arkansas.