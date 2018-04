Sem leilões do BC, dólar estaria em R$ 1,70 No primeiro trimestre de 2007 o dólar oficial (ptax) divulgado pelo Banco Central desvalorizou-se 4,10% em relação ao real, segundo levantamento realizado pelo serviço AE Taxas da Agência Estado. Não fosse a volatilidade externa verificada desde o final de fevereiro e a atuação do Banco Central no mercado, a diferença provavelmente seria maior, segundo analistas. Se há protesto por parte dos exportadores em relação à valorização do real, os consumidores, principalmente os de bens importados, saíram ganhando. Essa alteração também deve ajudar a conter a inflação, assim como já ocorreu no ano passado. Nem mesmo os dias de volatilidade externa, que chegaram a elevar a cotação da moeda, foram suficientes para inverter a trajetória de desaceleração, ainda que o gráfico tenha mostrado um sobe-e-desce no período. Em 27 de fevereiro, a Bolsa de Xangai despencou e, naquela semana, registrou perda de 9%. Sem BC, dólar estaria em R$ 1,70 O consenso no mercado é o de que a redução do dólar só não tem sido mais vertiginosa por causa da atuação do Banco Central nesse mercado, promovendo leilões diários de compra da moeda norte-americana. O economista da Itaú Corretora, Mauricio Oreng, calculou com base na paridade descolada do câmbio, batizada pela instituição como "valor justo para o câmbio", que a cotação da moeda hoje estaria próxima a R$ 1,70 não fossem as intervenções da autoridade monetária. Oreng explica que esta conta incorpora a diferença dos juros do Brasil e dos Estados Unidos e também o comportamento do risco país. Com o desenho traçado nos primeiro três meses deste ano, verifica-se que a perspectiva do dólar para a inflação será novamente benigna em 2007. Foi praticamente por terra, portanto, a avaliação da maior parte dos especialistas de que já havia se esgotado a colaboração do câmbio para uma inflação mais baixa este ano. Importados O pesquisador da Fipe Juarez Rizzieri salientou que a queda do dólar não só interfere diretamente sobre os preços dos produtos domésticos como também abre espaço para a aquisição de produtos importados, o que aumenta a concorrência com mercadorias fabricadas no Brasil e impede um aumento de preços internos. Para o pesquisador, o grande benefício para a inflação trazido pelo câmbio foi registrado nos dois anos anteriores, mas a expectativa é de que ainda haja espaço para que o real se valorize ante o dólar este ano, podendo continuar trazendo boas notícias para a inflação. "É preciso lembrar que, em 2006, a previsão para o final do ano era mais perto de R$ 2,40 e a moeda acabou fechando em R$ 2,15", comparou. Não são poucas as instituições que já ajustaram suas estimativas para o dólar ao final do ano e identificaram, como conseqüência, uma taxa menor para o IPCA. O banco de investimentos Merrill Lynch foi um deles, que prevê cotação de R$ 2,15 ao final do ano ante a anterior, de R$ 2,30. Mudança similar também foi apresentada para 2008, com a projeção saindo de R$ 2,40 para R$ 2,18 por dólar.