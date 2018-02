Sem novidades no cenário, corretoras mantém suas dicas de ações Com poucas mudanças no cenário desta semana em relação à semana anterior, dez corretoras consultadas indicam como melhores compras na Bolsa as mesmas ações indicadas na semana passada. O quadro continua de expectativa em relação ao comportamento dos preços das commodities e da volta do fluxo de recursos estrangeiros para a bolsa. Apesar das quedas recentes da ação preferencial da Petrobras, de 6% semana passada e de 3,98% na segunda-feira, o papel continua sendo um dos preferidos de 8 casas. A maioria das listas mantém apostas para o setor de consumo. Para vários analistas, papéis ligados ao consumo doméstico tendem a apresentar bons ganhos, amparados pelas boas perspectivas para a economia doméstica. A corretora do ABN Amro Real indica como boas opções de investimento as seguintes ações: CPFL Energia ON, Bradesco PN, Gerdau PN, Petrobras PN e Telesp PN. Para a Ágora, as melhores opções da Bolsa de Valores de São Paulo são: ALL Unit, Usiminas PNA, Bradesco PN, CPFL Energia ON e Petrobras PN. A BES Securities indica: Lojas Renner ON, Petrobras PN, NET PN, Vale PNA e CPFL ON. As recomendações da Bradesco Corretora são: Lojas Americanas PN, Porto Seguro ON, Duratex PN, Unibanco Unite TAM PN. Segundo a Brascan, são boas compras os seguintes papéis: AmBev PN, Brasil Telecom Operadora PN, Vale PNA, Cemig PN e Petrobras PN. A Coinvalores recomenda OHL ON, CPFL ON, Copasa ON, AmBev PN e Petrobras PN. As opções da Fator Corretora são: Copel PNB, Petrobras PN, NET PN, CCR ON e Telemar ON. A Geração Futuro avalia como melhores opções os papéis: Petrobras PN, Guararapes ON, Usiminas PNA, Forjas Taurus PN e Randon PN. São indicadas pela Socopa: Submarino ON, Unibanco Unit, Cemig PN, Gerdau PN e Vale PNA. Por fim, a corretora do Unibanco considera como melhores opções de compra na Bolsa paulista as ações: Guararapes ON, Petrobras PN, Lojas Americanas PN, NET PN e Copel PNB.