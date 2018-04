Sem susto com dados dos EUA, juro futuro pode cair O principal indicador norte-americano da agenda de hoje, o índice de preços dos gastos com consumo (PCE), já foi divulgado e trouxe alento para o dia no mercado de juros. Mesmo não tendo animado especialmente os índices futuros de ações em Nova York, o dado remove um pouco da apreensão que norteou a abertura dos mercados internacionais hoje, com a crise política da Turquia. Aqui, no mercado de juros, o PCE tranqüilo ajuda o movimento de queda das taxas dos contratos futuros de depósitos interfinanceiros (DIs) na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). Mas é verdade que os juros já recuaram bastante recentemente, já se ajustaram à ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central e agora o espaço é mais exíguo para novas quedas. Além disso, os juros dependem do comportamento do dólar. E hoje é um dia atípico no mercado de câmbio, dominado pela briga em torno da Ptax (taxa de câmbio do Banco Central) que será a referência para a liquidação, na quarta-feira, do dólar futuro de maio na BM&F. A pesquisa Focus, por sua vez, veio com notícias boas, mais uma rodada de queda nas taxas de inflação para 2007 (IPCA). A pesquisa trouxe recuo na projeção de IPCA para 2007, de 3,78% para 3,69%. A projeção para Selic ao final de 2007 foi mantida em 11,25%, mas a projeção para 2008 recuou de 10,50% para 10%. Mas a média das expectativas da Selic para o final de 2007 caiu de 11,29% para 11,15% (abaixo da mediana), o que pode indicar uma melhora na mediana nas próximas semanas, afirmaram operadores. Assim, no começo dos negócios hoje, operadores do mercado de juros prevêem taxas do DI futuro em leve queda ao longo do dia, mas podendo oscilar com o comportamento do dólar. Às 10h25, o DI futuro de janeiro de 2008 projetava taxa de 11,60% ao ano, estável em relação a sexta-feira. O DI de janeiro de 2009 projetava 10,95% ao ano esta manhã, contra 11% de sexta-feira.