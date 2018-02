Sem tendência, Bovespa fecha com perda de 0,10% O dia foi fraco para os negócios, com volume financeiro reduzido e indicador de lado. Isso porque o pregão foi de ajustes de fim de trimestre para fundos domésticos e de término de ano fiscal para alguns estrangeiros. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou com desvalorização de 0,10%, aos 36.449 pontos. Com este resultado, o indicador apresenta alta de 0,60% em setembro. Hoje, o índice oscilou entre a mínima de -0,62% e a máxima de +0,23%. O volume negociado ficou em R$ 1,79 bilhão. A pouca movimentação na Bovespa refletiu a cautela dos investidores neste último pregão antes das eleições presidenciais de domingo. O mercado externo também exerceu influência sobre a Bolsa paulista: os principais índices das Bolsas de Nova York encerraram em queda, ajudando a Bovespa a se definir para o lado negativo, ao invés do positivo.