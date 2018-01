Semana começa com a divulgação de dados de imóveis nos EUA O total de indicadores macroeconômicos que pode interferir na percepção dos analistas para quanto aos próximos passos da economia brasileira e mesmo internacional é reduzido. Nos Estados Unidos, os investidores aguardam o índice de vendas pendentes de imóveis, enquanto no Brasil a expectativa deve girar em torno das previsões feitas por instituições financeiras para indicadores econômicos, na Focus, do Banco Central. EUA/Imóveis - A Associação Nacional dos Corretores de Imóveis divulga, às 13 horas, o indicador de vendas pendentes de imóveis residenciais em outubro nos Estados Unidos. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus com as previsões dos mais importantes indicadores da economia brasileira como Selic, IPCA, câmbio e produção industrial. Amcham/Competitividade - A Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) e o Movimento Brasil Competitivo (MBC) divulgam, às 8h30min, dentro da programação do "VII Business Round Up - Perspectivas 2007", o Painel de Competitividade 2006. MDIC/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial referente ao primeiros dias de dezembro.