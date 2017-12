Semana começa pra valer hoje com dados de atividade nos EUA São Paulo, 05 de julho - A semana começa para valer hoje. Com o feriado de ontem nos Estados Unidos, o volume de negócios no Brasil, que já havia sido reduzido na segunda-feira, quando alguns mercados norte-americanos operaram só meio período, na terça-feira enfraqueceu mais. Por isso, os investidores devem acompanhar nesta quarta-feira os dados de atividade que saem nos EUA. No Brasil, o destaque é a inflação medida pela Fipe na cidade de São Paulo. EUA/Instinet - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 9h55, a pesquisa semanal LJR Redbook, com o desempenho do comércio varejista na semana até 1º de julho. b>EUA/Indústria - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 11 horas, o indicador de encomendas à indústria em maio. em abril, houve uma queda de 1,8% Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) de junho. Em maio, o IPC atingiu deflação de 0,22%.