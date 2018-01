Senado deve ouvir Rondeau sobre acordo do gás com Bolívia O presidente da Comissão de Infra-Estrutura do Senado, senador Marconi Perillo (PSDB-GO), vai submeter à votação da comissão, provavelmente na semana seguinte ao carnaval, um convite para que o ministro de Minas e Energia, Silas Rondeau, e o presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, compareçam ao Senado para explicar o acordo fechado com a Bolívia em torno do preço do gás natural importado pelo Brasil. Anunciado ontem pelos dois governos, o acordo prevê que a Petrobras pagará um adicional à Bolívia pelos componentes mais nobres do gás, balizado pela cotação internacional desses insumos. A estimativa de La Paz é de que o acordo proporcionará uma renda adicional anual de US$ 100 milhões aos cofres bolivianos.