Sentimento do consumidor recua e faz Bolsa de NY cair As bolsas inverteram sinal em Nova York depois de a Universidade de Michigan informar que o índice que avalia o sentimento dos consumidores caiu para 92,1 em novembro, de 93,6 em outubro. Economistas ouvidos pela Dow Jones esperavam retração no índice para 93. Antes do dado, os índices acionários ganhavam na esteira do bom desempenho das ações da Dell Computer, que ontem anunciou resultado preliminar melhor do que o esperado pelos analistas. Às 13h14 (de Brasília), o Dow Jones caía 0,12%, o Nasdaq cedia 0,15% e o S&P 500 operava em baixa de 0,01%. Na Europa, Londres caía 0,70%; Paris recuava 0,21% e Frankfurt operava em baixa de 0,04%. O dólar aprofundou as perdas, projetando o euro firmemente para acima de US$ 1,29. O juro dos títulos do Tesouro dos EUA (Treasuries) se moveu pouco, mantendo pequena queda. No mesmo horário, o dólar operava com desvalorização de 1,09% contra a moeda japonesa, a 116,57 ienes; o euro subia 0,71% para US$ 1,2937. O juro do papel de 10 anos caía 0,07% para 4,5756%.