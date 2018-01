S&P: 13 empresas do Brasil possuem risco menor que Tesouro Treze empresas brasileiras oferecem menos riscos aos credores estrangeiros do que os papéis emitidos pelo Tesouro Nacional, conforme classificação da agência de classificação de risco Standard & Poor's. Pelos critérios da S&P, os papéis do governo brasileiro estão classificados como BB, dois degraus abaixo do chamado "grau de investimento", enquanto Companhia Vale do Rio Doce, Embraer, Votorantim Participações, a VCP - Votorantim Celulose e Papel, Aracruz, Alcoa Alumínio e Ambev têm nota superior, BBB. Outras empresas melhor classificadas que o Tesouro são os bancos Bradesco, Itaú e o Itaú-BBA, além das empresas Gerdau, Ultrapar Participações e Usiminas. Esses receberam a nota BB+, um degrau acima do obtido pelas notas do Tesouro brasileiro. Segundo a S&P, o Brasil é o país que reúne o maior número de empresas nessa situação. "Isso demonstra a pujança das empresas brasileiras, que fizeram muitos progressos nos últimos anos e são bem-vistas pelos investidores", afirmou a presidente da S&P no Brasil, Regina Nunes. Até o ano passado, a agência tinha como "teto" para a classificação das empresas a própria classificação dos títulos soberanos (emitidos pelos tesouros). Há um ano, porém, a empresa reavaliou os critérios e hoje tem 76 empresas com ratings superiores aos papéis dos governos onde estão sediadas. A agência faz avaliações de risco em 103 países. Para a S&P, a qualidade de crédito de um emissor leva em consideração o risco-País e a moeda de pagamento da dívida, ou seja, se será em dólar, euro ou iene e se a empresa tem facilidades para captar nessas moedas. "Esse é um fator-chave na análise", acentua a S&P no documento em que lista as empresas com classificações superiores aos seus governos. As brasileiras listadas têm como característica comum a facilidade de financiamento mais fácil no exterior, ou a possibilidade de geração de divisas através de exportações. Para a S&P, a capacidade de um emissor de honrar suas obrigações em moeda estrangeira pode ser menor do que a de pagá-las em moeda local, uma vez que o emissor depende da capacidade do governo de honrar sua dívida externa - que pode ser menor do que a de honrar sua dívida em moeda local. Pelos dados da S&P, o Japão, que é classificado como AA- pela S&P, tem 12 empresas com classificação melhor do que os títulos do tesouro japonês. A Índia, classificada como BBB (grau de investimento) tem três empresas com avaliação superior aos dos títulos do governo daquele país, enquanto a Rússia (classificação de A-) não tem nenhuma empresa com avaliação superior ao do governo russo, inclusive as empresas do setor de energia. Para a presidente da S&P isso reflete os baixos níveis de governança e de marcos regulatórios naquele país. "Essas questões nem sempre são percebidas, mas são muito relevantes para o critério de avaliação de risco de uma empresa", complementou. O nível mais elevado de classificação da S&P é o chamado triplo A (AAA).